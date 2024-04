Suviana | chi sono i tre morti | Mario Pisani il pensionato | Vincenzo Franchina il neosposo e l' immigrato Pavel «Poche speranze per i dispersi»

(Di mercoledì 10 aprile 2024)tre inella strage di. Le vittime identificate erano tutte in trasferta per eseguire lavori di manutenzione della grande centrale elettrica di Enel Green Power di,...

sono tre i morti nella strage di Suviana . Le vittime identificate erano tutte in trasferta per eseguire lavori di manutenzione della grande centrale elettrica di Enel Green Power di Suviana ,... (leggo)

I sub con l’ossigeno al lavoro nel nono piano allagato alla ricerca dei dispersi. sono state difficili anche le operazioni di recupero dei tre morti. Cinque i feriti, alcuni hanno ustioni gravi (vanityfair)

Esplosione alla centrale idroelettrica di Bargi, la più potente dell'Emilia-Romagna: come funziona il bacino di Suviana - La centrale idroelettrica di Bargi è più potente dell'Emilia-Romagna. Si trova nel bacino di Suviana, al confine tra la Toscana e l'Emilia-Romagna stessa, una zona nella ...ilgazzettino

Esplosione alla centrale di Suviana, cosa è successo I lavori, la turbina esplosa e l'incendio: tutte le ipotesi - Un boato, poi il fumo denso che si alza dalla centrale e dal lago, le sirene dei mezzi di soccorso che risuonano nella valle, il via vai delle ambulanze fuori dai cancelli. L'incendio ...ilgazzettino

Strage Suviana: Vvf, poche speranze di trovare superstiti - Strage in centrale (chi sono gli operai morti), la benzina non calerà, svolta nel giallo di Aosta, stuprata dal branco di italiani e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata ...informazione