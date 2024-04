Suviana | chi sono i dispersi | Vincenzo Garzillo | Adriano Scandellari | Paolo Casiraghi e Alessandro D' Andrea

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali in Campania di Ieri , mercoledi 10 aprile 2024. Avellino – La tragedia si è consumata a Pescapagano. Tre operai, impiegati in un cantiere della zona ... (anteprima24)

La procura di Bologna ha aperto un fascicolo per disastro e omicidio colposi in merito alla Strage di Suviana. Questi i reati ipotizzati dai pm in merito all'esplosione della centrale ... (ilgiornaleditalia)