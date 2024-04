Suviana | Bonaccini | vogliamo conoscere tutta la verità

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Bargi di Camugnano, 10 apr. (askanews) – “Non voglio puntare il dito contro nessuno, saranno i magistrati a doverci dire cosa è successo ma certamente non ci si può abituare a vedere così tanti morti suoi luoghi di lavoro”. Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna e presidente del Pd, Stefano, arrivato a Bargi di Camugnano, sull’Appennino Bolognese, alla centrale idroelettrica didopo il grave incidente avvenuto ieri pomeriggio che è costato la vita a tre operai. Ora “bisogna fare piena luce che significa appurarela”, ha sottolineato. “Una tragedia che ha sconvolto questa comunità ma anche tutto il Paese – ha aggiunto-. Un evento drammatico con già troppe vittime e speriamo ovviamente di non doverne aggiungere. Adesso il pensiero, la ...

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è messo in contatto con il presidente della regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini dal quale ha assunto informazioni sulla tragedia avvenuta

Strage di Suviana, domani corteo a Bologna. Il cordoglio del Presidente Sergio Mattarella - Ci sono poche speranze di trovare superstiti nel gravissimo incidente sul lavoro avvenuto nella centrale idroelettrica di Bargi il cui bilancio è davvero drammatico, 3 morti e 5 feriti, 4 i dispersi

Esplosione Suviana, Bonaccini: su sicurezza no a colori politici - Bargi di Camugnano (Bo), 10 apr. (askanews) – "Non mi piace sprecare parole per alimentare polemiche, di certo registro che anche sulle partecipate dello Stato" basti pensare "alle Ferrovie"

