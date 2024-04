Sull’omicidio Mollicone carabiniere parla in aula | “Serena dava fastidio | non volevano indagare”

(Di mercoledì 10 aprile 2024) "Sembrava che dessee che non volessero indagare sull'omicidio - ha spiegato Ernesto Venticinque in- Ma con il maresciallo Evangelista siamo tornati sul caso".

Incidente stradale in Calabria: c’è un ferito - Un incidente stradale si è verificato nella giornata di ieri Sull’A2, autostrada del Mediterraneo, tra Cosenza sud e Cosenza nord in direzione di Reggio Calabria. Il bilancio è stato di un ferito ...zoom24

Esplosione nella centrale di Suviana, si cercano i dispersi: "Lavoriamo tra acqua e macerie" - “Stiamo lavorando tra acqua e macerie” descrive così la situazione Luca Cari, portavoce dei vigili del fuoco, dopo ore di ricerche per ritrovare i quattro dispersi dell'esplosione nella centrale di S ...youmedia.fanpage

Dal CeSpi uno strumento per verificare come vengono effettivamente utilizzati gli aiuti allo sviluppo europei - Bruxelles - Usare il machine learning e l'intelligenza artificiale per verificare come i finanziamenti europei per gli aiuti allo sviluppo ...eunews