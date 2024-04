Sull’omicidio Mollicone carabiniere parla in aula | “Serena dava fastidio | non volevano indagare”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 10 aprile 2024) “Sembrava che l’omicidio didesse. Santino Tuzi (morto suicida nell’aprile del 2008 ndr) e Francesco Suprano (imputato e accusato di favoreggiamento) non erano interessati alle indagini su: era come se non volessero farle. Inoltre mi ero accorto che loro nonre della ragazza, mi dicevano: ‘sei solo tu che parli di questa cosa’”. Lo ha raccontato l’appuntato Ernesto Venticinque,nti alla prima Corte d’Assise d’Appello di Roma, nell’udienza di ieri del processo per l’omicidio di, la giovane di Arce uccisa nel 2001. Venticinque, insieme al maresciallo Gaetano Evangelista, diventato comandante della caserma di Arce nel 2004, contribuirono nel 2016 a far riaprire le ...