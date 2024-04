Sul green di punta ala A Cozzi il Gran Premio della Maremma»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Il primo fine settimana di aprile il Golf ClubAla ha visto oltre 70 giocatori scendere in campo per il "", gara nazionale sulla distanza di 36 buche giunta alla settima edizione. Massimodel Golf Argentario è stato il migliore concludendo con 146 colpi. Il giocatore grossetano ha dapprima preso il comandogara con 71 colpi, quindi, ha controllato il recupero degli avversari completando in 75. Alle sue spalle il romano Alessandro Peta (154) seguito dal milanese Gregorio Schindler (160). Nella categoria femminile Toscana protagonista con la pratese Guendalina Faggi (163) che ha avuto la meglio sulla fiorentina Carolina Felicia Moschini (166). Nella combattutissima categoria netta maschile Giorgio Regoli (144) ha avuto la ...