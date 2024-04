Sughero vs tappo a vite | l' eterno duello all' esame del Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 10 aprile 2024) La differenza, spesso, è nel. La chiusura del vino fa tutta la differenza del mondo, lo sanno bene gli Svitati, un gruppo di vignaioli che si sono messi insieme per promuovere l’uso del, sfidando tradizioni e luoghi comuni ben radicati in Europa. La prova del nove avverrà al Vinitaly allo stand del, martedì 15 aprile, alle 13. Una degustazione alla cieca di 12 vini, stesso vino e annata assaggiati nelle chiusure ine a. Gli Svitati incontrano enologi e giornalisti per un confronto a tutto tondo ad assaggi coperti.contro l'amatoSiamo sicuri che ilsia ideale solo per bianchi giovani? Come si comporta sui ...