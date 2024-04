Stupro di gruppo a Maiorca | arrestati 4 turisti italiani

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Quattrofra i 24 e i 27 anni sono statiper una presunta violenza dinei confronti di una giovane brasiliana, avvenuta all’alba di domenica 7 aprile a Palma di, in un residence con vista sulla Playa de Palma, alla vigilia del rientro in Italia Per i quattro, comparsi oggi in tribunale, il giudice della prima sezione istruttoria del Tribunale di Palma diha disposto la custodia cautelare senza cauzione, per il rischio di fuga. Se dovessero essere provate le accuse, rischiano oltre 25 anni di carcere ciascuno considerando anche le aggravanti previste dalla recente legge sulla libertà sessuale, hanno riferito fonti giuridiche. I fatti risalgono all’alba di domenica scorsa, fra le 2 e ...