Stretta sul sequestro degli smartphone | via libera al Senato Il Pd si astiene | M5s vota contro | “Così il governo ostacola le indagini”

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Viadelallasuldi, pc e tablet nell’ambito delle. Con 84 voti a favore, 18 contrari e 34 astenuti, l’Aula di palazzo Madama ha approvato il disegno di legge a firma Pierantonio Zanettin (Forza Italia) e Giulia Bongiorno (Lega), riscritto dala febbraio con un emendamento del relatore, Sergio Rastrelli di Fratelli d’Italia. La norma centrale del testo è l’articolo 1, che inserisce nel codice di procedura penale (all’articolo 254-ter) una nuova e complessa disciplina del “di dispositivi e sistemi informatici o telematici”: in sintesi, se adesso il pm può acquisire il device ed estrarne i contenuti in autonomia – con un semplice decreto motivato – domani serviranno due successive ...

La Gran Bretagna ha recentemente varato una nuova legge anti-immigrazione che rappresenta un punto di svolta significativo per molti giovani italiani e per gli aspiranti lavoratori stranieri nel ... (thesocialpost)

Comunali: centrosinistra stringe su Cagliari, domani il vertice - In particolare per quanto riguarda Cagliari, dove i tempi stringono e il centrodestra ha già scelto di far correre una donna, Alessandra Zedda in quota Lega, ex Fi ed ex vicepresidente della giunta ...notizie.tiscali

Genova, la collaborazione con City of London è sempre più Stretta: sindaci a confronto sul tema dello shipping - Tra i temi trattati quelli di tTrasformazione digitale, cybersecurity, intelligenza artificiale, infrastrutture di telecomunicazione sottomarine, decarbonizzazione del settore marittimo, sostenibilità ...telenord

Dialisi: L'On. Bica interviene sul tema - Trapani Oggi - Ieri in Commissione Sanità, l'On. Giuseppe Bica, deputato regionale di Fratelli d'Italia, ha ascoltato le Associazioni dei centri privati di dialisi della regione Sicilia, insieme ai suoi colleghi dep ...trapanioggi