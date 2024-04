Stranger Things 5 | ci sarà il ritorno di Eddie Munson? Joseph Quinn | Lo so | ma non ve lo dico

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Il prossimo interprete della Torcia Umana nel prossimo film sui Fantastici Quattro tornerà in? La new entry più amata dai fan nella quarta stagione diè stata senza dubbio, interpretato da, Dungeon Master del Club Infernale della Hawkins High School nonché chitarrista metal. Nonostante il suo destino nella serie, il personaggio potrebbe tornare nella quinta e ultima stagione della serie?ha alimentato il tira e molla sulla questione, senza svelare troppo:"Lo so ma non ve lo" ha risposto criptico l'attore. Le porte del grande cinema Anche grazie al successo nella serie dei fratelli Duffer,...