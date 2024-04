Strage di Suviana | inchiesta per disastro e omicidio colposo La Uil | già nel 2022 segnalati problemi alla sicurezza

Sessanta Studenti delle classi terze della scuola media Vignola sono scampati per un pelo alla strage di Suviana , dove si trovavano in gita . Il racconto della preside: "Hanno sentito odore strano, ... (fanpage)

Emiliano: “Cordoglio della Puglia per lavoratori di San Marzano” - “Esprimo il cordoglio mio e a nome della Regione per la scomparsa di due lavoratori originari di San Marzano di San Giuseppe, in provincia di Taranto. Mario Pisani è morto nella Strage della centrale ...trmtv

Esplosione alla centrale: chi è Mario Pisani, la vittima pugliese. Il cordoglio di Emiliano - Hanno fra i 35 e i 73 anni, le tre vittime identificate nella Strage di Suviana, sui Colli di Bologna. Si tratta di Pavel Petronel Tanase, nato in Romania, di Settimo Torinese (Torino), di 45 ...quotidianodipuglia

Studenti in gita a Suviana scampati per poco alla Strage: “Hanno sentito cattivo odore e sono andati via” - Sessanta studenti delle classi terze della scuola media Vignola sono scampati per un pelo alla Strage di Suviana, dove si trovavano in gita ...fanpage