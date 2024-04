«Invito tutte e tutti a partecipare domani al corteo che partirà da piazza XX Settembre, con concentramento alle 9. Abbiamo bisogno di una grande manifestazione per dire basta alle morti sul lavoro e ... (gazzettadelsud)

Strage di Suviana, 3 morti e 5 feriti: un napoletano tra i dispersi - C'è un cittadino napoletano tra coloro che risultano ancora dispersi dopo l'esplosione avvenuta nella centrale idroelettrica di Bargi al lago di Suviana ...2anews

CGIL E UIL – TRENTINO * SCIOPERO GENERALE: «PRESIDIO SOTTO IL COMMISSARIATO DEL GOVERNO, A TRENTO (11 APRILE ORE 10.00) - Domani 11 aprile sciopero generale di tutti i comparti privati per la sicurezza sul lavoro. Sconcerto per la tragedia di Suviana. Costruzioni e metalmeccanici si fermano per otto ore. Dalle 10 ...agenziagiornalisticaopinione

Strage di Suviana: vigili del fuoco, poche speranze di trovare superstiti - "Non stiamo lavorando con molte speranze di trovare vivi i dispersi, lo scenario che abbiamo davanti non ci dà questa idea. La situazione è molto difficile, l'acqua sta salendo" (ANSA) ...ansa