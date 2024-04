Strage di Mosca | il Cremlino accusa sempre l’Ucraina | però…

Un filmato di un interrogatorio dei servizi segreti ai quattro accusati per la strage al Crocus City Hall di Mosca è stato rilasciato dalle tv russe. Nel filmato i quattro dicono che un uomo di ... (open.online)

Il comitato investigativo russo sulla strage al Crocus City Hall di Krasnogorsk nella regione di Mosca ha annunciato che sta seguendo una «pista ucraina» per l’attacco. «Gli investigatori sono ... (open.online)

DIRETTA Mosca, tutti gli aggiornamenti in tempo reale in merito a quello che si sta verificando a Mosca ed in Ucraina dopo l’attentato verificatosi al “Crocus Coty Hall” Il presidente della Russia, ... (notizie)