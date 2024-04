Strage alla centrale idroelettrica | tre morti | poche speranze di trovare superstiti

(Di mercoledì 10 aprile 2024) I dispersi sono quattro, tre ie cinque i feriti. Al momento sono oltre un centinaio i vigili del Fuoco impegnati nelle operazioni di soccorso, rese ancor più difficili dal fatto che l’acqua stia risalendo. Esplosionedi Suviana – Ilcorrieredellacittà.com Le operazioni sono andate avanti per tutta la notte e continueranno senza sosta per tutta la giornata di oggi.di Suviana, continuano le ricerche dei dispersi Si fanno sempre più labili lediall’interno dei locali delladi Suviana, sull’Appennino Bologna, dove – nel pomeriggio di martedì, 9 aprile – si è registrata una esplosione. Al momento le vittime accertate sono tre, ...

