Strade e ferrovie | nessuno sa quanti soldi ci siano davvero per Sicilia e Calabria

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Ma quantoci sonoper potenziareine in? Difficile saperlo se è vero che il ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini è il primo a citare con leggerezza numeri che poi lui stesso smentisce. Nella foga di spingere la costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina il leader leghista imbastisce una narrazione di potenziamento delle infrastrutture tra Palermo e Reggioogni volta con numeri diversi. Il 25 marzo su Rai 1 il ministro ha parlato di “30 miliardi per lae altrettanti per la”. Dovrebbe fare 60, se non fosse che ad agosto i miliardi su tavolo erano 75 poi diventati “30 più 35” e quindi 65. A confondere ancora di più le acque l’anno scorso è arrivato ...

