Stop ai neonati agli incontri scuola-famiglia | il divieto in una scuola primaria a Firenze fa discutere L’istituto si difende | “Motivi di sicurezza”

neonati uccisi da un batterio: il giudice boccia il capo d’imputazione del Pm. Accuse da riscrivere e processo ancora fermo - MANTOVA Sul caso-choc del batterio killer i reati contestati restano immutati, ma da parte del pubblico ministero vanno ora chiariti e specificati meglio ...vocedimantova

“Stop alla produzione di pannolini per neonati”, così il Giappone affronta la denatalità - La popolazione giapponese invecchia sempre di più e i primi segni del calo demografico si iniziano già a vedere. Un’azienda produttrice di prodotti in carta ha annunciato che smetterà di realizzare pa ...msn

M4 chiude per la seconda tranche di test, Stop dal 3 aprile: i treni della Blu sostituiti da bus - Si tratta dei test necessari per il completamento dell'opera, in vista dell'apertura di tutta la tratta fino a San Cristoforo, che è prevista per l'autunno del 2024. Ecco il programma ...milano.corriere