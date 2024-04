Stellantis | non lasceremo Italia | è falso

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 10 aprile 2024) 21.10 "Non ce ne andiamo dall',sono fake news.Noi qui ci sentiamo a casa,siamo i leader di questo mercato, con più del 34% di quota". Così Tavares, Ad di. "Possiamo tenere testa ai competitor cinesi.Se qualcuno vuole introdurli,sarà responsabile delle decisioni impopolari",aggiunge. "Introdurre la concorrenza cinese è una grande minaccia per. Se perdiamo quote di mercato, servono meno stabilimenti".Intanto, "abbiamo deciso d'investire 100mln per ridurre il costo della 500elettrica".