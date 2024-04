Stellantis | Tavares torna a minacciare | “Se qualcuno vuol far venire in Italia competitor cinesi sarà responsabile di decisioni impopolari Ci saranno vittime”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Finisce quasi in un nulla di fatto, cioè senza risposte sul destino degli stabilimentini, l’incontro con i sindacati convocato dall’ad diCarlosalla vigilia del primo sciopero unitario del settore auto piemontese negli ultimi 15 anni. In compenso, subito dopo le due ore di quello che dal suo punto di vista è stato un “incontro costruttivo” il manager portoghese definisce “fake news” le notizie sulla fuga del gruppo dall’. Ma al solito accompagna le rassicurazioni – “Voglio essere chiaro con gli amici di Mirafiori e del Piemonte: noi qui ci sentiamo a casa, siamo leader di mercato. Non abbiamo alcuna intenzione di andarcene” – con l’ennesimo avvertimento al governo. Stavolta nel mirino c’è l’intenzione dichiarata del ministro dell’Industria Adolfo Urso di portare in ...