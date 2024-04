Stellantis | Tavares snobba i lavoratori | ignora la crisi e minaccia | “Pronti a combattere | ma ci saranno vittime”

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Come se nulla fosse. Per Carlos, amministratore delegato di, negli stabilimenti italiani non c’è nessun problema. Non c’è quello degli esuberi (oltre 3.500 già annunciati) e non c’è quello del calo della produzione.si presenta a Mirafiori provando a rassicurare sulle attività del gruppo in Italia, spiegando che l’ipotesi di lasciare il Paese sono “fake news” che “aprono la finestra per fare entrare i cinesi”. Eppure di rassicurazioni concrete non ne arrivano. “Siamo in grado di tenere testa ai competitor cinesi”, assicura. E in fondo dà tutta la colpa a eventuali altri investitori nel Paese: “L’arrivo di un competitor porta a ridurre la quota di mercato di chi è leader come noi in Italia, se siamo sotto pressioni possiamo accelerare la produttività per ridurre i costi. Inoltre se perdiamo quote di mercato ...