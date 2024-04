Stefano De Martino verso Affari Tuoi al posto di Amadeus? L’indiscrezione

Stefano De Martino, i Regali esclusivi per il compleanno del figlio Santiago - Stefano De Martino non bada a spese per il figlio Santiago, ecco cosa ha regalato per gli 11 anni del suo primogenito.myluxury

Palestrina, aprono le terrazze del borgo: ecco il nuovo percorso - Sabato 13 aprile alle 10,30 a Palestrina verranno riaperte le terrazze del borgo. Un’inaugurazione che segue un lavoro di ripulitura e risistemazione dell’area a ridosso del santuario di Fortuna Primi ...montiprenestini.info

Stefano De Martino vuole "rubare" Affari tuoi ad Amadeus Spunta il clamoroso retroscena - Proprio nel solco di questa incertezza, arriva adesso l'ulteriore voce che fa il nome di Stefano De Martino come possibile sostituto dello showman alla conduzione di Affari tuoi, qualora la situazione ...today