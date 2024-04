Stazione Belfiore | viaggio dentro il cantiere dell’Alta velocità a Firenze

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 aprile 2024), 10 aprile 2024 – Unper immaginialdove procedono i lavori per la realizzazione della(Video). Dal progetto di Norman Foster sta nascendo la “” e, in superficie, il nuovo scaloCircondaria. Intorno a esso, oltre probabilmente a una serie di attività commerciali e di servizi, anche un vero e proprio hub di interscambi ferro-gomma. “La nuova– precisa Giani attraverso il canale Telegram – Sarà connessa con quella diSanta Maria Novella attraverso il nuovo people-mover e tramvia e continuano i lavori al Passante che libererà spazio in superficie per maggiori ...