Stasera in tv la terza e penultima puntata di Vanina - Un vicequestore a Catania | la serie di Canale 5 con Giusy Buscemi e Corrado Fortuna

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Non si ferma davanti a niente e nessuno lei. Nemmeno al potere incarnato in un avvocato senza scrupoli. Arrivain tv ladi– Un. La minidi5 che va in onda alle 21.25 e che hacome protagonista. Cosa pensa Cristina Cassar Scalia del personaggio diQuesta, dal titolo La logica della lampara, è sceneggiata da Leonardo Marini con la collaborazione di Cristina Cassar Scalia. Ed è tratta dall’omonimo romanzo di Cassar Scalia edito da Giulio ...