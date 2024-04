(Di mercoledì 10 aprile 2024) “Dare unadi, o non dare, non c’è provare”: il nuovodifissa il day one da segnare sul calendariodella Galassia Lontana Lontana secondo Ubisoft,, ha alzato i veli sullad’del gioco. A rivelare l’agognata casella del calendario da crocettare è stata la descrizione della versione giapponese del gioco, che ha anticipato il video di presentazione di qualche ora. Nel filmato, consultabile qui sotto, il boss criminale Sliro frequenta le compagnie peggiori dell’universo di George Lucas, stabilendo l’epoca d’oro per il crimine cosmico che detta il tono dell’intera avventura. Naturalmente, ...

In questi giorni si moltiplicano le indiscrezioni e le anticipazioni su Star Wars Outlaws . Dopo l’annuncio della data d’uscita, ora sarà una grande cavalcata fino al momento in cui il videogioco ... (game-experience)

Star Wars Outlaws: l’ultimo trailer conferma la data di uscita - “Dare una data di uscita, o non dare, non c’è provare”: il nuovo trailer di Star Wars Outlaws fissa il day one da segnare sul calendario.tuttotek

Star Wars Outlaws, il nuovo videogioco di Ubisoft arriva ad agosto - Il nuovo videogame di Ubisoft Massive basato sulla saga di George Lucas racconterà la storia della furfante Kay Vess e del suo piccolo alleato Nix ...tgcom24.mediaset

Intel mette i Core Ultra Meteor Lake in un socket, ma i PC desktop non c'entrano - Meteor Lake si rivolge principalmente al mondo mobile, ma a lungo si è vociferato di un suo approdo in ambito desktop. Intel ha accantonato quell'idea, ma non quella di confezionare il prodotto per re ...hwupgrade