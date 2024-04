Star Wars Outlaws | annunciata la data di uscita su PC e console

Star Wars : Outlaws necessiterà una connessione a internet per essere installato su console, anche con l’edizione fisica. E inoltre non ci sarà il doppiaggio in italiano, saranno presenti solo i ... (screenworld)

Star Wars Outlaws sta facendo parlare di sé non solo per elementi legati alla storia e al gameplay. Il trailer con cui Ubisoft ha annunciato la data di uscita, infatti, ha consentito di dare uno ... (game-experience)

Il regno dei mattoncini ospita grandi scienziate - A CremonaFiere gli scenari scientifici realizzati da OrangeTeam Lug e Sant’Anna di Pisa. E saranno presenti anche i ragazzi di Astrogate e i Florence Knights con Star Wars ...laprovinciacr

Cannes 2024: Palma d’oro alla carriera a George Lucas - Al 77esimo Festival di Cannes, George Lucas riceverà la Palma d’oro alla carriera. La cerimonia si terrà sabato 25 maggio.sentieriselvaggi

Devi pagare un extra per fare una missione Jabba the Hutt in Star Wars Outlaws - Ieri abbiamo finalmente dato un'occhiata migliore a Star Wars Outlaws, che viene lanciato a fine agosto e francamente sembra davvero buono. Offrirà molte cose da fare in un mondo aperto, ma a meno che ...gamereactor