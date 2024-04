Star della TV è andata a letto con oltre 700 uomini – ora pratica l’astinenza da 15 mesi

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Unadi un reality australiano è diventata virale dopo aver confessato di aver dormito con700. Ma ora dice di aver dovuto affrontare la sua “dipendenza dal sesso“. Secondo quanto riportato, Belinda “Love” Rygier, apparsa su The Bachelor Australia nel 2017, ha rivelato che c’era un periodosua vita in cui usciva in cerca di sesso. Fino a sei sere a settimana. E mentre i numeri coinvolti potrebbero sembrare scioccanti per alcuni, la 38enne in seguito si è sottoposta a un programma di recupero. Questo dopo aver accettato il fatto di avere un problema che doveva essere affrontato. Essere aperti riguardo alla propria vita sessuale non è naturale per tutti noi. Mentre per la maggioranza l’idea di vantarsi apertamente di quanti partner sessuali ha avuto, francamente, non è la cosa ...