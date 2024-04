Staffetta | benzina self ritocca massimi | 1 | 912 euro al litro

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Il prezzo dellaserviceda sei mesi e sale a 1,912al: secondo le elaborazioni disulla media dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy su circa 18mila impianti, laservice si vende a 1,912al(+4 millesimi, compagnie 1,918, pompe bianche 1,897), mentre il dieselservice raggiunge i 1,812al(+3, compagnie 1,819, pompe bianche 1,796). Il prezzo dellaservito sale a 2,048al(+2, compagnie 2,092, pompe bianche 1,960), il ...

