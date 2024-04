Sport e solidarietà con la 40a Vivicittà con fulcro piazza Brin

(Di mercoledì 10 aprile 2024) La Spezia, 10 aprile 2024 – Tutto pronto per la quarantesima edizione della '', la tradizionale manifestazione podistica internazionale curata dalla Uisp, che si svolgerà domenica 14 aprile con il patrocinio del Comune della Spezia. Anche quest'anno torna la kermesse che coinvolge ogni anno oltre 100mila cittadini, nata nel 1984 per sensibilizzare istituzioni e opinione pubblica sui temi della vivibilità urbana, della promozione dei diritti e della. “è una bellissima manifestazione che coinvolge tutta la cittadinanza in una giornata ditra le generazioni, e che rinnova l’importanza dell’attività fisica all’aperto – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – . Una tipologia di eventi su cui quest’amministrazione sta puntando e investendo. La corsa ...

