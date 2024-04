Sport e genere | l’altra faccia della medaglia

In occasione della festa della Donna, Sofia Goggia ha scritto una lettera aperta sulle pagine della Gazzetta dello sport , all’interno dello speciale dedicato alla giornata dell’8 marzo. La ... (bergamonews)

11 aprile a Pisa "Sport e genere": inaugurazione panchina rossa e convegno - Giovedì 11 aprile un convegno organizzato da Cus Pisa e Università di Pisa per promuovere un ambiente Sportivo più equo, alle 19 l'inaugurazione della panchina rossa del CUS Pisa ...lanazione

Parità di genere assoluta. Solo così vivremo pienamente - Ci sono ancora troppe disparità come le paghe più basse nello Sport, regali e colori . ENGLISH PRIMARY SCHOOL LUCCA (GRUPPO SCUOLE ESEDRA ).lanazione

Malattie rare, fa Sport il 40% di persone con Sma e malattie neuromuscolari (con benefici anche per l'autostima) - distribuiti uniformemente per età e genere, la cui patologia necessita, per la maggior parte dei rispondenti, l'uso della carrozzina e l'aderenza ad un programma di riabilitazione presso un centro ...corriere