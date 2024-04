Spider-Man | la produttrice Amy Pascal | Non avevo idea di chi fosse Zendaya all' audizione

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Nonostante la fama raggiunta su Disney Channel, lanon avevadi chiquando si presentòè oggi una star internazionale grazie al successo degli-Man di Sony e Marvel Studios, il fenomeno di Euphoria e più recentemente grazie alla saga di Dune di Denis Villeneuve, ma era già nota nell'ambiente grazie al successo ottenuto da giovanissima negli show su Disney Channel. Tuttavia, ladi Sony Pictures Amynon avevadi chiquando l'attrice si presentò all'per il ruolo di MJ in-Man: Homecoming. "Non era truccata, era vestita come una ragazza normale e ci siamo detti: 'Oh mio Dio, è fantastica. Deve essere ...