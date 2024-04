Spettacolo in casa Psg | il Barcellona vince 3-2

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 10 aprile 2024) PARIGI (ITALPRESS) – Ilsi impone per 3-2 indel Paris Saint Germain, al termine di una partita spettacolare e giocata su ritmi infernali. Nell’andata dei quarti di finale di Champions League, al Parc des Princes, i blaugrana si impongono grazie alla doppietta di Raphinha e alla rete di Christensen; dall’altra parte, inPsg, non bastano le reti Dembelè e Vitinha in apertura di secondo tempo. L’inizio di partita è equilibrato ed entrambe le formazioni si alternano nel dominio del palleggio. Sin dai primi minuti non mancano le occasioni da gol e l’avvio del Psg è positivo. Col passare dei minuti, però, crescono anche gli spagnoli, vicini al gol al 22?, quando Mendes salva sulla linea il colpo di testa di Lewandowski. Gli ospiti, a furia di provarci, trovano il vantaggio al 37?, grazie alla rete di Raphinha: dopo ...