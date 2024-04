Spero abbia provato vergogna | Mazza inchioda la Di Cesare E la prof reagisce | Video

(Di mercoledì 10 aprile 2024) "Assolutamente no". Si è sentito rispondere così Maurodallaessoressa Donatella Diquando le ha chiesto se avesseper il tweet dedicato alla brigatista Barbara Balzerani il giorno della sua morte che ha sollevato un polverone contro di lei. Ospite in studio a diMartedì l'ex direttore del Tg2 si è detto "basito" nel sentir parlare in pubblico laessoressa come se nulla fosse." Come un giocatore che dopo uno stiramento, torna in campo, torna tra noi", ha specificato. "Il suo rimpianto, a sentirla stasera è di non aver avuto tempo di fare un saggio invece che un tweet. Questo è ancora più grave". La risposta dellaDiè stata piccata: "Quindi non posso scrivere un saggio su ...

Fedez: "Chiara sarà sempre la donna più importante. Sono stati tre anni difficili. Non abbiamo retto" - "Inizialmente è ovvio che io non l'abbia presa bene, ho una fondazione, posso dire serenamente che è stata controllata dalla testa ai piedi. Ho sempre fatto beneficenza in un certo modo e ho sempre pe ...huffingtonpost

Molotov contro la Leonardo, Antudo si mobilita per Luigi Spera, raccolta firme e presidio di protesta - Oggi pomeriggio alle 17:00 in via Enrico Amari 11 l'iniziativa di protesta per la presenza della nave militare Usa Uss Carney al porto di Palermo ...blogsicilia

Fedez in lacrime a Belve: “Tre anni difficili, con Chiara non abbiamo retto” - Fedez ospite di Francesca Fagnani: "Non volevo piangere... Chiara resterà la donna più importante della mia vita" ...calabria7