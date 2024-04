(Di mercoledì 10 aprile 2024) Tredi fila senza gol al passivo rappresentano un vero e proprio evento, che in casanon si verificava da oltre tre anni. Per la precisione da marzo 2021, quando nel campionato di B, successivo alla retrocessione dalla A subito prima dell’esonero di mister Marino, Berisha e Thiam mantennero inviolata la porta in trasferta con la Salernitana (0-0) e col Pescara (0-1), e in casa con la Virtus Entella (0-0). Da quel momento si sono alternati una serie di allenatori ed estremi difensori, ma lanon è mai andata oltre le due partite consecutive senza subire reti. Fino al trittico iniziato col pareggio senza reti al Mazza con la Carrarese, proseguito con un altro 0-0 sul campo dell’Ancona e terminato domenica col rotondo 3-0 al Gubbio. Tornato a Ferrara in punta di piedi, Galeotti ha già stabilito un piccolo record personale. ...

La data , l’ orario , la diretta tv e lo streaming di Spal-Gubbio , match dello stadio Paolo Mazza valevole per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023 / 2024 . La formazione ... (sportface)

Spal, ora la difesa regge. Tre gare da ’clean sheet’ - Non succedeva da marzo 2021 di trascorrere oltre 270 minuti senza subire gol. Bravo Galeotti, ma la mossa di Di Carlo è stata la nuova posizione di Nador.ilrestodelcarlino

Calcio serie C. Gubbio, è un momento delicato. Vincere per blindare il quinto posto - GUBBIO – È un momento delicato in casa rossoblù: la prestazione con annessa sconfitta per 3-0 offerta sul campo della Spal deve essere subito dimenticata, ma potrebbe portare con sé alcuni strascichi.lanazione

Il Piacenza femminile Under 15 campione emiliano, anche il San Nicolò alle finali regionali - Eccellente risultato per le due formazioni giovanili, ora attese dalle gare decisive per il titolo contro Imolese e Spal ...sportpiacenza