Spagna e Irlanda pronte a riconoscere lo Stato di Palestina

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Gaza, 10 aprile 2024 – l premier israeliano Benjamin Netanyahu sta facendo un errore sulla Striscia di Gaza: “non sono d’accordo con il suo approccio”. Lo ha detto il presidente americano Joe Biden in un’intervista a Univision. L’agenzia di stampa palestinese Wafa afferma che almeno 14 persone sono morte in un bombardamento delle forze di Israele che ieri sera ha colpito una casa nel campo profughi di Nuseirat, nel centro della Striscia di Gaza. Il bilancio delle vittime palestinesi nella Striscia di Gaza dal 7 ottobre è di almeno 33.360 morti e 75.993 feriti, secondo il Ministero della Sanità locale gestito da Hamas. Il Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom) afferma che ieri ha condotto un lancio aereo di assistenza umanitaria nel nord della Striscia di Gaza, “per fornire aiuti essenziali ai civili colpiti dal conflitto in corso”. In un comunicato pubblicato oggi sul suo account ...