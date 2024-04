Spagna | Dani Alves rimane a piede libero | respinto il ricorso della vittima

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Il Tribunale di Barcellona ha disposto oggi di mantenere in libertà provvisoriain attesa del pronunciamento sui ricorsi di appello alla sentenza di condanna del brasiliano a 4 anni e mezzo di carcere per la violenza sessuale nei confronti di una giovane nel bagnodiscoteca Sutton di Barcellona nel dicembre 2022, presentati dal pubblico ministero e dalla parte civile. Dopo oltre un anno di carcere preventivo il calciatore era tornato in liberà provvisoria lo scorso 25 marzo, dopo il pagamentocauzione dal valore di 1 milione di euro, con l’obbligo di firma ogni venerdì in tribunale, il ritiro dei passaporti brasiliano e spagnolo e il divieto di avvicinarsi a meno di mille metri dalla. Secondo quanto riferisce Efe, il Tribunale ha oggile istanze ...