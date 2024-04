Soumahoro e la proposta di legge su fine Ramadan | “Sia giorno festivo”

(Di mercoledì 10 aprile 2024) (Adnkronos) – "Vorrei augurare dal profondo del cuore Eid Al Fitr Mubarak (Buona festa) a tutte le sorelle e a tutti i fratelli musulmani in Italia e nel mondo. Colgo l'occasione per comunicare che ho presentato unadiper rendereildopo ladel, la festa di Eid Al L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

(Adnkronos) – "Vorrei augurare dal profondo del cuore Eid Al Fitr Mubarak (Buona festa) a tutte le sorelle e a tutti i fratelli musulmani in Italia e nel mondo. Colgo l'occasione per comunicare che ... (periodicodaily)

L'ultima sparata di Aboubakar Soumahoro: "Fine Ramadan festa nazionale" - L'ultima sparata di Aboubakar Soumahoro. L'ex deputato Avs di origine ivoriana vuole introdurre anche in Italia la festa di fine Ramadan.iltempo

"Fine Ramadan sia festa nazionale in Italia": ecco l'ultima di Soumahoro - Aboubakar Soumahoro ha annunciato di aver presentato una proposta per rendere festiva la festa di fine Ramadan anche in Italia in nome della laicità dello Stato: un paradosso provocatorio che difficil ...ilgiornale

Un giorno di festa per la fine del Ramadan, la proposta di legge di Soumahoro: "L'Italia è cambiata" - Il deputato del gruppo misto su Instagram: "Un modo concreto per adattare e armonizzare le leggi del nostro Paese con la realtà attuale" ...today