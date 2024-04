Soumahoro e la proposta di legge su fine Ramadan | “Sia giorno festivo”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Pubblicato il 10 Aprile, 2024 (Adnkronos) – "Vorrei augurare dal profondo del cuore Eid Al Fitr Mubarak (Buona festa) a tutte le sorelle e a tutti i fratelli musulmani in Italia e nel mondo. Colgo l'occasione per comunicare che ho presentato unadiper rendereildopo ladel, la festa di Eid Al Fit". Così il deputato Aboubakar, che annuncia su Instagram il deposito di una nuovadi. "Oltre a rispettare i principi della laicità dello Stato e della pluralità religiosa previsti dalla Costituzione – spiega il parlamentare -, credo che questo sia un modo concreto per riconoscere, aggiornare, adattare e armonizzare le leggi del nostro Paese con la realtà attuale e ...