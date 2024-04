Sorrento capitale del Made in Italy | Gerardo Sacco in mostra dal 13

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Il maestro orafo: "Omaggio ai 60 anni della nostra attività" Saràil primo maestro indelindal 13 aprile. La Fondazione, in collaborazione con il Comune di, ha ideato un ricco cartellone di eventi e mostre dedicate all'eccellenza italiana in tutte le sue sfaccettature.

Agropoli capitale degli optimist, da venerdì il trofeo Kinder Joy of Moving - Sarà il mare blu di Agropoli, dal 12 al 14 aprile, ad ospitare, la seconda tappa del “Trofeo Optimist Italia Kinder Joy of Moving”, regata valida anche come seconda tappa ...ilmattino

E’ previsto per il prossimo 23 di aprile il debutto dell’Ara Maris di Sorrento - Aprirà il prossimo 23 di aprile a Sorrento il nuovo 5 stelle Ara Maris. La struttura, affiliata Preferred Hotels & Resorts, sarà dotata di 49 camere ...travelquotidiano