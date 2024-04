Sono cittadini | non malintenzionati E il Pd tace | Renzi scatenato contro Scarpinato | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) "Noi stiamo facendo queste norme per garantire aiil rispetto dei principi costituzionali della prima parte della Costituzione. Eusa il termine, frutto di un giustizialismo che è un giustizialismo ontologico, per cui il cittadino non è un cittadino che ha dei diritti costituzionalmente garantiti. Per lui è un malintenzionato, è uno che non è ancora stato approvata la sua criminalità", ha detto Matteointervenendo in aula al Senato nel corso dell'esame degli emendamenti al ddl sequestro dispositivi informatici. "Questo è l'atteggiamento culturale di Robertoe dei grillini e dei giustizialisti. Mi stupisce il silenzio del Pd che non prende le distanze da un atteggiamento allucinante. Non, ...