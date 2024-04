Sonego agli ottavi a Montecarlo | battuto Auger-Aliassime

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Roma, 10 apr. (askanews) – Da lucky loser a deserved winner. Lorenzo, ripescato aal posto di Carlos Alcaraz per scendere in campo nel secondo turno contro il canadese Felix, ha ottenuto il pass per gligrazie a una vittoria arrivata in due set col punteggio di 64 75 e ora attende il vincitore del match tra il cinese Zhang e il francese n.14 del seeding Ugo Humbert. Sei match point. Tanti ne sono serviti per aggiudicarsi un match che avrebbe potuto concludersi alla quinta occasione utile per il piemontese, il cui urlo di gioia è stato invece soffocato da una chiamata arbitrale per un doppio fallo che si pensava potesse alterare l’inerzia di un match il cui esito invece è stato differito solo di pochi minuti. L'articolo proviene da Ildenaro.it.