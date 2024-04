Soncino | con l’auto contro un Tir | muore una 26enne di Brignano

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 10 aprile 2024)(Cremona). Una ragazza di 26 anni diGera d’Adda ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto sulla SPEXSS235-Tangenziale di. Alle 8.10 di mercoledì 10 aprile, la giovane era alla guida di una Toyota Yaris quando si è scontrata frontalmente con un autoarticolato, finito poi fuoristrada. La giovane, per cause ancora d’accertare, avrebbe sbandato a sinistra, invadendo la corsia opposta e scontrandosi con il mezzo pesante morendo sul colpo. Sono rimasti feriti anche i due uomini di 52 e 57 anni a bordo del mezzo pesante, trasferiti in ambulanza a Cremona, in codice giallo. Sul postomedica ed i vigili del fuoco di Orzinuovi e di Crema, l’ambulanza della Croce verde di. La ricostruzione dell’esatta dinamica dello sè stata affidata alla ...