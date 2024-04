Sollevamento pesi | la cinese Li Wenwen domina nella +87 kg alla World Cup di Phuket e blinda Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Verdetti importanti anchepenultima giornata di gara dellaCup di(in Thailandia), valevole come ultimo evento a partecipazione obbligatoria di qualificazione per i Giochi dicategoria olimpica femminile +87 kg (che alle Olimpiadi sarà +81 kg) è arrivata infatti la super prestazione dellaLi, che potrebbe aver ipotecato il suo ticket a cinque cerchi. La campionessa olimpica di Tokyo 2021 hato in lungo e in largo la competizione odierna, infliggendo distacchi siderali alle avversarie e migliorando di 10 kgranking list i 315 kg sollevati ai Campionati Asiatici 2023. La fenomenale 23enne ha collezionato ...