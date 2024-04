Sogna pianeti rosa e dinosauri alieni

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Cercare vita aliena nello spazio Immaginareevoluti su altrio individuare organismi luminosi è possibile? Quali sistemi stellari potrebbero osservare la Terra? Lisa Kaltenegger, direttrice del Carl Sagan Institute della Cornell University, si interroga su queste possibilità. Il nuovo libro di Lisa Kaltenegger Il nuovo libro della Dr.ssa Kaltenegger, “Terre Aliene: La Nuova Scienza della Caccia ainel Cosmo”, uscirà il 16 aprile. Narrerà delle sue intuizioni e avventure, partendo dalla sua infanzia in Austria fino al suo ruolo all’Università di Cornell. L’importanza della diversità di opinioni L’intervista mette in luce l’interesse del pubblico per gli, L'articolo proviene da News Nosh.