Sinner vince anche sulla terra rossa | a Montecarlo batte l’americano Korda

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Dopo la piccola battuta d’arresto arrivata nel doppio insieme a Lorenzo Sonego, Janniksembra aver già aumentato il proprio feeling con ladi: il campione italiano ha battuto in due set, in un’ora e un quarto di gioco, lo statunitense Sebastiancol punteggio di 6-1, 6-2. Un match d’esordio nel Masters 1000 senza storia, che ha visto l’azzurro dominare la gara dall’inizio alla fine senza mai soffrire l’avversario. Il tutto nonostante il rivale fosse in teoria tutt’altro che abbordabile, visto cheal primo turno aveva eliminato uno specialista di questa competizione, lo spagnolo Fokina. Ora agli ottaviaffronterà un altro chesa muoversi bene, il tedesco Jan-Lennard ...