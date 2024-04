Sinner si tira fuori | l’udienza è tolta

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 10 aprile 2024)ha preso in mano la situazione e deciso per tutti: scelta inaspettata, probabilmente non se ne farà nulla. La tiritera va avanti ormai da diversi giorni. Sono in tanti a pensare che meriti un ruolo di primissimo piano alle Olimpiadi, non fosse altro per i risultati raggiunti negli ultimi mesi. Si è vociferato, a tal proposito, di Jannikcome possibile portabandiera azzurro, ma la verità è che l’ipotesi è ancora del tutto campata in aria e che non si è ufficialmente deciso cosa fare o non fare. Jannik(LaPresse) – ilveggente.itGiovanni Malagò, presidente del Coni, ha sottolineato che formalmente potrebbe farlo solo ed esclusivamente un atleta che abbia già vinto una medaglia olimpica. E l’altoatesino, ma tempo al tempo, non ne ha ancora una. Ha però evidenziato, al tempo stesso, che l’azzurro potrebbe sventolare il ...