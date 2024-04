Sinner perfezionista | “Devo migliorare al servizio” E svela il piano anti-Struff…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Esordio convincente per Jannika Montecarlo. Il n.2 del mondo si è imposto nettamente contro lo statunitense Sebastian Korda con il punteggio di 6-1 6-2 nella sfida valida per il secondo turno del Masters1000 del Principato. Per il giocatore tricolore è arrivata la 23ª vittoria in 24 match nel 2024. Una prima uscita sulla terra rossa in cui il 22enne pusterese ha messo in mostra tutta la sua solidità e consistenza, pur non avendo un rendimento così straordinario alcome percentuale di prime diin campo (49%). Tuttavia, il 95% dei punti ottenuti, quando la prima è entrata, è andato un po’ a bilanciare il tutto in un confronto che, a parte il secondo game, non ha avuto storia. “Penso che io e Korda abbiamo stili di gioco simili, quindi non giochiamo come i classici specialisti della terra battuta, ci piace ...