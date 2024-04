Sinner parte bene a Monte Carlo | in poco più di un’ora si sbarazza di Korda

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 10 aprile 2024)domina senza problemi lo statunitenseal suo esordio a. Inpiù di un’ra sidel suo avversario con il punteggio di 6-1, 6-2. Ala magra soddisfazione di aver vinto tre game. Jannik raggiunge così gli ottavi dove affronterà il tedesco Struff.batte6-1, 6-2 Per l’italiano è il 23esimo match vinto su 24 nel 2024. Al ritorno su terra dopo quasi un anno di assenza, l’azzurro ha vinto con un netto 6-1, 6-2. Una partita perfetta dadi, sempre in totale controllo degli scambi contro. Agli ottavi unritrova Struff con cui ha già giocato circa un mese fa a Indian Wells. In quell’occasione Jannik ...