Sinner l’italiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) La polemica di Aldo Cazzullo nei confronti del campione del tennis italiano Jannik, bisogna dirlo una volta per tutte, è stata veramente ridicola. Secondo il politicamente correttissimo saggista del Corriere della Sera, infatti, il tennista altoatesino non sarebbe propriamente ‘italiano” per via della sua residenza fiscale a Montecarlo, non pagando quindi le tasse nel nostro Paese.e la polemica inutile A parte l’inconsistenza di una tale affermazione, che trasformerebbe tutti gli italiani che vivono all’estero in una massa di evasori fiscali, l’idea secondo cui se paghi le tasse in Italia allora sei automaticamente ‘italiano’ rappresenta la concezione di quella sinistra che, tra l’altro, preme da anni per l’adozione dello ius soli. Secondo loro, infatti, la cittadinanza si riduce illuministicamente ad una bolletta pagata o, nel migliore ...