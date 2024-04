Sinner-Korda oggi in tv | ATP Montecarlo 2024 | orario | programma | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 10 aprile 2024), mercoledì 10 aprile, Jannikfarà il proprio esordio nel Masters1000 di. Sulla terra rossa del Country Club l’altoatesino (n.2 del mondo) affronterà un match non semplice contro lo statunitense Sebastian(n.27 ATP). Un incontro, valido per il secondo turno del torneo sulla terra rossa del Principato, con non poche incognite per il 22enne pusterese., infatti, torna a giocare un match ufficiale in singolare sul mattone tritato dopo la brutta sconfitta nel secondo turno del Roland Garros 2023 contro il tedesco Daniel Altmaier. Una superficie su cui Jannik ha faticato e fatica a interpretare, in quanto va un po’ a condizionare il suo gioco di grande ritmo da fondo, oltre a esserci un discorso di rimbalzi della pallina molto diverso dal cemento. Una partita insidiosa poi ...