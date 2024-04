Sinner-Korda | Masters 1000 Monte Carlo | ultime e diretta TV

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Questa mattina, con orario stimato per le 12.20 essendo il secondo match sulla Court Rainier III, Jannikaffronta Sebastiannella gara valida per il secondo turno deldi. Esordio in questo torneo per l’altoatesino, poiché le alte posizioni del ranking in cui si ritrova gli hanno consentito di godere di qualche giorno di riposo in più. Andiamo dunque a scoprire quali sono lenovità e dove vedere inil match: le(Credit foto – pagina Facebook del tennista italiano)Il secondo match che ...