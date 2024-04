“Pressione? Sinner non ne ha. Entro quest’estate diventerà numero 1, ma per me già ora lo è. Lo dicono i risultati. Gli algoritmi dell’ATP contano fino a un certo punto” . Lo ha detto l’ex campione ... (sportface)

Buona, anzi buonissima la prima per Jannik Sinner a Montecarlo: l'azzurro, nella partita d'esordio al Masters 1000 e alla prima stagionale sulla terra rossa - la superficie per lui più ostica - si ... (liberoquotidiano)

Sinner fa punto anche quando sbaglia il colpo: è così brutto che chiede scusa all’avversario - Il debutto di Jannik sulla terra rossa di Montecarlo è stato devastante. L’americano Korda era l’immagine della sconforto: al termine di uno scambio, concluso dall’azzurro in maniera con una sorta di ...fanpage

LIVE Sinner-Korda 6-1, 6-2, ATP Montecarlo 2024 in DIRETTA: esordio strabiliante per l’azzurro - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.39 Grazie per averci seguito amici di OA Sport e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 14.38 Sinner e Struff si sono affrontati di recente a ...oasport

A Monte-Carlo è subito Sinner-show! - Il Sinner-show prosegue nella seconda frazione: Korda recupera da 15-40 ed annulla altre due palle-break nel secondo gioco (1-1) ma per riuscire a portare a casa il punto deve letteralmente tirare ...sport.tiscali